Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
11 de novembro de 2025 às 23:00

The show must go on

André Ventura, à nossa escala, é um sucesso de bilheteira – e as televisões sabem disso. Razão pela qual o abominam (em directo) e o adoram (em privado) porque the show must go on.

É uma boa pergunta: por que motivo os jornalistas televisivos perdem a compostura quando entrevistam André Ventura?

André Ventura CMTV Rui Ramos José Carlos Gonçalves de Meira Sísifo Estados Unidos
