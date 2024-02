Só pela imagem, as minhas apreciações resumem-se ao essencial: o cabelo de Luís Montenegro é suspeito; as gravatas de André Ventura são um atentado visual sem perdão; Pedro Nuno Santos acerta nas gravatas, mas falha na tosquia nasal.

DEPOIS DE VER os primeiros “debates” televisivos com som, segui o conselho de amigos e passei a vê-los sem som. A experiência melhorou significativamente. Sim, não ouço as propostas que cada candidato apresenta. Mas, por outro lado, sou poupado às mentiras recorrentes que são ditas em horário nobre, sem falar das promessas lunáticas que só apanho mais tarde, quando as leio no jornal. Uma delas, que devia desqualificar qualquer candidato, é pôr os contribuintes a pagar os empréstimos à habitação de quem não honra os seus compromissos.