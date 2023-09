NÃO É FÁCIL ACOMPANHAR a política nativa. Estive fora do País durante o fim-de-semana. Quando regressei à Pátria, domingo à noite, tentei informar-me sobre as eleições na Madeira. O tom dos comentadores na televisão era sombrio. Miguel Albuquerque, que todos davam como vencedor, tinha perdido as eleições. Como explicar a hecatombe?