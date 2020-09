Mais crónicas de João Pedro George

Operação Manguel (I) 23-09-2020 Manguel conseguiu em Lisboa o que lhe fora recusado noutros sítios. Nem o Canadá, nem os EUA, nem o México, nem a Turquia, quiseram receber a biblioteca particular do argentino. Em Portugal, pelo contrário, foi de imediato acolhida e com grande regozijo

Algodão-doce 16-09-2020 O alcance e a pertinência da sociologia provêm da capacidade de propor problemas e desenvolver uma consciência mais extensa e plural dos mecanismos estruturais de dominação, contribuindo assim para reforçar o espaço de liberdade daqueles que são manipulados por tais dispositivos

Alma de lacaio 09-09-2020 É cada vez mais uma evidência banal que o racismo, o machismo e a homofobia são constantes estruturais da sociedade portuguesa ou, se preferirem, que são o resultado de processos sociais de longa duração que permanecem actuantes.

Hecatombes Literárias 02-09-2020 A história da nossa literatura, como se vê, é uma história de desgraças repentinas e terríveis, é a narrativa de um campo protagonizado por homens e mulheres que sacodem violentamente a ordem estabelecida, questionam as verdades inamovíveis e mudam o curso dos acontecimentos.

Confundidos e desconfiados (parte III) 26-08-2020 Tratando-se de um partido sem grande consistência ideológica, tão desorganiza- do em termos de produção doutrinária, Marchi faz um enorme favor aos respectivos militantes: digere e sistematiza os temas e opiniões expressos nos documentos oficiais do Chega

Confundidos e desconfiados (parte II) 19-08-2020 Na verdade, a ascensão de André Ventura na cena pública é indestrinçável do seu namoro com a comunicação social e do modo como esta sempre alimentou a sua preocupação de popularidade fácil

Confundidos e desconfiados 12-08-2020 A ambição de poder unipessoal de Ventura torna-se aliás patente nos motivos que o levaram a sair do PSD, explicáveis apenas em termos de obscuros ressentimentos psicológicos ou de uma frustração infantil

Extravagantes ninharias 05-08-2020 No que diz respeito ao hábito de “mamar na teta do Estado”, Júdice não inventou nada, limitou-se a copiar os colegas, que souberam aproveitar esta dinâmica de outsourcing. De igual modo, Júdice não diz nada de novo quando crítica o peso e a dependência do Estado

Júdice, O Mago 29-07-2020 Colonialista por convicção e defensor do projecto imperial, rejeitava a liberdade de imprensa, porque, do seu ponto de vista, isso facilitaria a penetração das ideias subversivas contra o Estado Novo e a favor do desmantelamento do império colonial português

A invasão dos selvagens 22-07-2020 Júdice habituou-se desde cedo a caminhar entre as bermas de uma tradição estreita e obscura, mas bem ancorada na cultura ocidental, na qual sobressaem as ideias de degenerescência e de corrupção moral das sociedades

Máquinas de interrogações 15-07-2020 No ciclo repetido dos dias, Bruno defende que para alcançar a salvação devemos vacinar-nos com o pecado, experimentar todos os pecados. A libertinagem, para ele, é uma doutrina, uma meta religiosa, um caminho tão árduo como o da virtude

"Aqui há Rato", por João Pedro George 10-07-2020 Ficamos sem perceber porque é que Rita Rato foi escolhida face a outros candidatos com qualificações e competências técnicas específicas para o cargo de director de Museu do Aljube.

O corredor 08-07-2020 Campo essencial de reflexão filosófica e de grande alcance sociológico, o corredor é uma das bases das relações sociais, uma tipologia que estrutura e exprime a nossa vida contemporânea. Passamos a vida a atravessar corredores, por isso estranho que poucos os estudem hoje de modo sério e profundo

Nulidades desoladoras 01-07-2020 Não é novidade significativa dizer que a ideologia previamente aceite por João Miguel Tavares e Alberto Gonçalves está na origem da inconsistência das suas opiniões.

Mudar de conversa 24-06-2020 Para mudarmos de conversa e acabarmos de vez com os aristocratas da cultura que continuam a encher a barriga à custa do Camões, é preciso repetir, repetir, que o 10 de Junho é um dos dias mais irremediavelmente inúteis de democracia portuguesa