Luta por isso, pá!

Em 2020, Carlos Moedas confessou que o pai (José Moedas, jornalista e militante do PCP de Beja), no declive da vida, se debateu com problemas de alcoolismo.



Numa entrevista a Cristina Ferreira, disse: “É uma doença tão dura, que destrói a pessoa, mas também a família à volta. Por isso, digo que a minha mãe era uma heroína, assim como a minha irmã. Eu acabei por ir para França e sair desse ambiente, e fiquei sempre com esse arrependimento. Elas é que ficaram, nos últimos tempos, que foram tão difíceis. O que digo é que é preciso falar da doença para ajudar os outros”.



Na confidência do novo presidente da CML descobri, para lá de todas as diferenças ideológicas que nos afastam (não votei nele), uma inesperada afinidade. Um terreno de entendimento. Uma mesma matriz emocional.