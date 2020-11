ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de novembro de 2020.

Ainda a propósito do Tarzan e dos 80 anos do nascimento de Edgar Rice Burroughs, o criador do "Rei da Selva": alguns leitores escreveram-me perguntando porque deixei de fora, em crónicas anteriores, Johnny Weissmuller, o protagonista de 12 dos 25 filmes da série Tarzan.

Ainda a propósito do Tarzan e dos 80 anos do nascimento de Edgar Rice Burroughs, o criador do "Rei da Selva": alguns leitores escreveram-me perguntando porque deixei de fora, em crónicas anteriores, Johnny Weissmuller, o protagonista de 12 dos 25 filmes da série Tarzan.Os leitores têm razão. Entre os actores que perpetuaram a memória de Tarzan, Johnny Weissmuller é o mais relevante. E era tão popular que os Beatles incluíram a sua imagem na capa do álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (soube-se mais tarde, pelo autor do desenho, Peter Blake, que Adolf Hitler era para ter figurado no conjunto de personalidades escolhidas e que a imagem do führer da Alemanha Nazi ficou escondida pela fotografia a preto e branco de Weissmuller, mesmo atrás de Ringo Starr).