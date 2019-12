ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de dezembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 05 de dezembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Num momento em que se fala muito de reconstruir ou fazer renascer a cultura política da direita, não é descabido relembrar a existência, no panorama da imprensa portuguesa, de O Diabo, semanário que nos oferece "o retrato real do País e do Mundo".Antes de mais nada, devo esclarecer que não fui eu que encontrei O Diabo, foi O Diabo que me encontrou a mim. Como toda a gente sabe, não é preciso procurar O Diabo, quando menos se espera ele vem ter connosco: um amigo entrou no café e atirou O Diabo sobre a mesa onde eu permanecia em silêncio. Na primeira página, impresso com letras garrafais na primeira página, por cima das fotografias de Mamadou Ba e de Joacine Katar Moreira, o título: "Peixeirada à esquerda".