O amor é a base de toda a boa política. É o que sustenta uma sociedade decente, baseada na justiça, no respeito e na dignidade. A política como uma forma de amor está presente em tudo o que faz de nós homens e mulheres livres. O inimigo principal das ditaduras é o amor. Ou, como dizia Tocqueville, é o amor pela liberdade.Onde existe subjugação, opressão e abuso da força não existe amor. O amor é contra todas as formas de exploração, é a favor de regimes democráticos e o mais igualitários possível. Quando se preocupa verdadeiramente com as necessidades das pessoas, sobretudo as mais frágeis, as que são perseguidas e privadas dos seus direitos mais elementares, quando procura criar condições para a paz e a segurança, quando nos protege contra o ódio e o medo, a fome e a miséria, a política é, rigorosamente, uma forma de amor.