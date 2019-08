Falemos de casas

ePaper ou encontre-o nas bancas a 31 de julho de 2019.

Faz hoje oito dias, vi-me diante do número 383 da movimentada Rua Direita, em Cascais. O piso térreo daquele edifício pertence ao pequeno mundo da minha infância, quando no Verão subia a rua a caminho da praia da Conceição e no regresso, com a pele morena ressumbrando saúde, desatava a correr para a gelataria Tchipepa, no primeiro andar das "Galerias da Tranquilidade". Naquela altura era feliz de uma maneira total, porque tudo estava certo e eu ainda não sabia que tudo aquilo não podia durar.