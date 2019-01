Receita: como cozinhar um ovo à recorde do mundo?

Ingredientes:

- 1 ovo- 1 conta de instagra- 46 milhões de pessoas

Preparação:

-Abrir uma conta de Instagram conservada no vácuo.-Adicionar 1 ovo com 240 pixels.- Escorrer o ovo num filtro Ludwig.- Atenção: em vez de rolo de cozinha, usar rolo da câmara.- Deixar o ovo a marinar em banho-maria de likes.- Refogar com comentários para ficar no ponto.- Esperar 12 dias até o recorde do mundo ficar al dente.- Polvilhar com partilhas de celebridades q.b.- Saltear com tweets em lume forte até chegar às trends.- Temperar com artigos de opinion makers.1. Acrescentar 1 xícara de memes.2. Para apimentar, juntar uma pitada de comentários negativos.3. Em vez de ralar queijo, ralar para os haters.4. Misturar tudo até atingir os 46 milhões de likes.5. Quando atingir, trinchar uma Kylie Jenner.6. Com uma batedeira elétrica, bater bem o recorde do mundo.7. Retirar conclusões do forno e servir.