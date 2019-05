Game of Thrones: uma guerra interior

A carregar o podcast ...

O último episódio de Game of Thrones é o que tem a pontuação mais baixa no IMDB: quatro ponto quatro.Será sempre mais mobilizador dizer mal do que dizer bem. É o mesmo princípio das reviews a restaurantes: quando gostamos, contamos a um vizinho que gostámos, quando não gostamos, queremos um megafone para contar ao mundo que apanhámos duas espinhas e um alicate no prato.Terá sido assim tão mau?É evidente que a série tem um problema rítmico. Dá a sensação que a história foi contada em velocidade 1.5. A rapidez com que se resolveram algumas partes da narrativa rivaliza com aquela voz familiar que na rádio nos diz que (ler em velocidade 1.5) em caso de permanência dos sintomas consulte o seu médico ou farmacêutico.Perderam-se os diálogos demorados, os planos únicos, alguns mamilos, e passámos a ter um Game of Thrones mais bélico. Há dois episódios só de tareia, numa temporada que só teve seis. Apostou-se muito na sonoplastia, na edição e no motion para recriar dragões a cuspir lava. E a verdade é que os efeitos especiais desta temporada são muito acima de tudo o que já foi feito, mas para se notar essa diferença é preciso ver a coisa num ecrã de retina em 4K.O que a produção não teve em conta foi que uma boa parte dos espectadores consome Game of Thrones num ecrã de smartphone com poucas polegadas. O investimento técnico que foi feito no som, por exemplo, dificilmente terá retorno se o espectador vê o episódio enquanto tritura Cheerios com os molares.Apesar de tudo — dos hiatos na narrativa, dos saltos lógicos, da chacina colectiva — Game of Thrones tem o mérito de ter tentado não ser mais do mesmo. Há muitas bandas que tocam sempre a mesma. Game of Thrones tentou ser aquela que, depois de sete discos no piano de cauda, foi experimentar o berimbau. O melhor episódio desta temporada, o segundo, parece de uma série diferente do terceiro, sem nunca perder a identidade.Nas primeiras sete temporadas, confiávamos que aquilo que estávamos a ver era bom. Nesta última, há um quê de conflito interior. E isso acontece em quase todas as cenas. Isto foi bom ou mau? Drama ou telenovela? Humor ou Batanetes? Ninguém estava a contar que uma série de culto, nove ponto quatro, de repente se tornasse num guilty pleasure, quatro ponto quatro.A última temporada de Game of Thrones coloca-nos nesta fronteira. A grande guerra de Game of Thrones acaba por não ser a Battle of the Bastards, a Blackwater ou a Long Night, mas sim esta nossa guerra interior.Ouça o podcast da crónica narrado por Geirinhas: