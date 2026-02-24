Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
24 de fevereiro de 2026 às 23:00

William Shakespeare, pai – e o sentido das coisas

A propósito do filme Hamnet. Estamos cada vez mais rápidos a ir de um lado para o outro, de um texto para outro, de uma imagem para outra, mas cada vez mais pobres de destino.

Parece que o filme Hamnet, com oito nomeações aos Óscares, do realizador Chloé Zhao, com base no romance de Maggie O'Farrell, de 2020, sobre a vida de William Shakespeare, “da sua mulher e o luto do casal pela morte do seu filho Hamnet”, multiplicou o turismo nos locais históricos relacionados com a vida de Shakespeare. A casa de infância e a casa da família da mulher são os locais em foco. De súbito, as peregrinações turístico-artísticas acumulam-se. É uma boa notícia, apesar de tudo.

