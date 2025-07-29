Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
29 de julho de 2025 às 23:00

O final do trabalho, os suicidas sedentários

Daqui por uns anos, talvez não haja filas para empregos, mas filas gigantescas para receber um sentido mínimo para o dia seguinte. Receber um naco de sentido para o dia seguinte. Vai e não gastes tudo, dirão.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Gonçalo M. Tavares opinião Breves Notas - Norte Sul Este Oeste 1109
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

O final do trabalho, os suicidas sedentários