Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
28 de abril de 2026 às 23:00

Nuvens brancas, e tráfico de pinturas

Este Papa ainda não havia aparecido. E agora sim, quando o Papa Leão XIV fala, as televisões filmam e ouvem. A capacidade de escuta aumentou.

O rápido encontro/confronto do Papa com o senhor doido Trump teve uma vantagem enorme: colocou o Papa de novo no centro dos discursos e das imagens. Seguimos agora a sua viagem por vários países africanos e olhamos para ele como se pela primeira vez. E isso é importante. O Papa Francisco deixou uma imagem fortíssima; quando ele falava os senhores do mundo sentavam-se ou irritavam-se. Foi muitíssimo insultado e quase sempre tal era um excelente sinal. Estava contra a força bruta e esta não tolera ser contrariada.

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