Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
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23 de junho de 2026 às 23:00

Ensaio sobre os recém-nascidos

“Cada vez nascem menos bebés em Portugal”.Que mãos recebem o recém-nascido, o recém-chegado? Que mãos individuais e que mãos coletivas (de um país)?

Que mãos recebem o recém-nascido, o recém-chegado? Que mãos individuais e que mãos coletivas (de um país)?

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