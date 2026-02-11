Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
11 de fevereiro de 2026 às 23:00

Ao domingo também se constroem barricadas

Confesso que imaginei que umas eleições com um resultado tão bonito e tão claro pusessem em ordem não apenas os ismos extremistas, que por todo o lado saltitam, mas também o clima

2.ª feira. Continua a chover, mas é bom o belo cheiro a humanismo pela manhã.

