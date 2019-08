ePaper ou encontre-o nas bancas a 13 de agosto de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 13 de agosto de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

O Google Camp é uma espécie de acampamento do Bloco de Esquerda em versão Hollywood promovido pela Google e dedicado a arrebanhar "pessoas influentes" para tentar sensibilizar-nos para as mudanças climáticas, o flagelo da poluição e a necessidade de mudarmos de vida. As televisões não estiveram lá - mas estiveram Katy Perry, Leonardo DiCaprio, Barack Obama, Harry Styles, Bradley Cooper, Meghan Markle, Orlando Bloom, Mark Zuckerberg, numa lista que parece infindável e que deslocou para a Sicília o desejo de discutir (cito) "tecnologia, moda, direitos humanos e mudanças climáticas". Muitos deles assistiram ao concerto dos Coldplay, e há fotos dignas de figurar em qualquer passarela, distribuídas por iates, terraços, salões e alpendres de tendas. Como dizia um jornal inglês, "acredita-se que o príncipe Harry fez um discurso apaixonado sobre a mudança climática, depois de ter voado num jato particular de luxo". Além disso, 114 jatos privados contribuíram para uma carga de 800 toneladas de carbono a fim de discutir o assunto. DiCaprio e Orlando Bloom devem ter dado grandes contributos morais e científicos enquanto comiam wraps de quinoa e tofu.