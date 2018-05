Sócrates e o grande segredo de polichinelo

Figuras do PS como Santos Silva, Vieira da Silva, Ferro Rodrigues, Silva Pereira, Assis, entre muitos outros, não escolheram o caminho de separar as águas em nome da velha ética republica, mas atacar o inimigo externo e comum, ou seja, os investigadores da PJ de Aveiro, o procurador e o juiz de instrução. O PS chegou a apontá-los como uma associação criminosa que fazia escutas ilegais. O PS não quis ver os sintomas da doença. Não quis ver no comportamento de Sócrates e de Vara uma obsessão antidemocrática pelo controlo de tudo – da comunicação social ao governo, das grandes empresas do antigo sector empresarial do Estado aos órgãos de tutela das duas magistraturas –, elegendo amigos e esmagando inimigos.



O PS não quis ver tudo isso. Uma grande parte dessas pessoas ficou calada enquanto Sócrates mandava no partido a bel-prazer e apoiou sem reservas a imensa guarda pretoriana que espalhava pelas redes sociais, jornais e televisões amigas. Este PS que agora esconjura Sócrates viveu magnificamente com ele.

É quase patético vê-los agora numa estratégia de controlo de danos por causa do congresso mas não só.



Sabem todos muito bem que os processos do BES e respectivos pagamentos são uma caixinha de surpresas, que o ambiente dominante no regime, de há demasiados anos e governos para cá, é de degenerescência moral e ética. Sabem bem que há demasiadas fortunas sem explicação em todos os partidos que estiveram no poder, que a eficácia da justiça foi sempre controlada a partir do poder legislativo e da cumplicidade com algumas figuras, mas que, agora, a suavização do segredo bancário na Suíça, por um lado, e outros meios de investigação, criaram novas condições para furar essa blindagem de impunidade. No fundo, sabem todos muito bem que a faísca do grande incêndio pode sempre acender-se a qualquer momento e criar uma situação incontrolável.



De qualquer modo, é sempre preferível encontrar a luz a permanecer na obscuridade. Mais vale tarde do que nunca e, sim, Sócrates é mesmo o primeiro caso que conhecemos de delinquência organizada ao mais alto nível, pela simples razão de que viu tantos antes dele a conseguirem escapar que pensou ser possível enganar tudo e todos até à eternidade. Mas poupem-nos essa insuportável hipocrisia de recém -convertidos. Muitos de vocês sabem há muito que a fortuna de Sócrates era apenas um imenso segredo de polichinelo.

António Guterres costumava dizer que há "uma grande corrente de afecto" entre os socialistas que acaba sempre por ser decisiva na resolução dos grandes conflitos políticos. Justificava assim as grandes reconciliações internas, normalmente nos palcos emotivos dos congressos. Como aconteceu entre ele e Manuel Alegre.Agora, a corrente de afecto morreu. António Costa cortou de forma glacial com Sócrates, abrindo a caixinha de onde saíram todos os demónios mas também todos os oportunismos. Não deixa de ser espantoso o cinismo de algumas figuras – sentadas nos conselhos de ministros de Sócrates ou obedientes cães de fila do ex -primeiro-ministro – que descobriram agora as falhas de carácter do homem.A vida é sempre uma luta da memória contra o esquecimento. Convém avivar-lhes a dita. Dou de barato que não se tenham questionado no estrambólico caso da licenciatura, no falhanço da justiça na Cova da Beira ou mesmo no Freeport, que nasceu torto e nunca se endireitou com a cumplicidade do então procurador-geral da República. A partir da Face Oculta, porém, quem fosse sério e objectivo tinha todas as condições para perceber o que ali se passou.