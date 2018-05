Manuel Pinho e o regime de avençados

A primeira vez que vimos um político avençado foi no início dos anos 90 e chama-se Duarte Lima. Era líder parlamentar do PSD e recebia todos os meses avenças chorudas da Mota e Companhia (como se chamava à época), da Associação Nacional de Farmácias e de uma miríade de pequenas e médias empresas. Recebia em dinheiro e em serviços. Por isso, as suas contas bancárias já albergavam valores na ordem de 1 milhão de contos (5 milhões de euros) sem qualquer outra explicação que não fossem as avenças. Lima era apenas a exalação mais pútrida que o pântano libertava.



As outras não saíam das zonas mais profundas e sombrias do pântano ou, quando saíam, já era sob a capa de ganhos na bolsa ou na advocacia de negócios. Quando estoira o caso BPN muita coisa se percebeu mas quando o GES implodiu, então, muitas certezes emergiram sobre essa parte do regime verdadeiramente capturada pelos interesses de Salgado e de outros donos-disto-tudo. Com o BPN percebemos que Lima era apenas o que tinha sido menos cuidadoso a arrecadar e aplicar o dinheiro. Com o BES/GES ficámos a saber que Salgado, Sócrates, Bava, Pinho e Granadeiro construíram um verdadeiro sistema de ‘tangentopoli’, uma verdadeira cidade das luvas, de influência e poder.



Por isso, sim, vale a pena discutir o caso Pinho em todos os patamares, sejam eles políticos, judiciais ou empresariais. Mas não tenham ilusões: Pinho não é o único rosto desse sistema de offshores e dinheiro por baixo da mesa. Sem Sócrates não se percebe Pinho. Sem Salgado não se percebem os dois. Sem todos não se percebe uma parte do regime. Discutam e não comprem as teses estalinistas de gente como Arons de Carvalho, o homem que espantosamente ensina jornalismo mas que acha que este não pode discutir casos judiciais sem trânsito em julgado da sentença. Ou seja, um especialista na promoção da censura, não do jornalismo e de uma política livre, independente e com o povo no centro, na sua essência e causa.



A perplexidade de alguns sectores políticos com a avença que Manuel Pinho recebia, enquanto ministro, de Ricardo Salgado é espantosa. É espantosa pelo cinismo, nuns casos, e pela ingenuidade, noutros. Ela decorre da ideia de que Pinho seria, no governo, um caso excepcional de promiscuidade política com os interesses empresariais do Grupo Espírito Santo (GES). Errado. Pinho é apenas mais um!No PS há mesmo gente que admite responder ao desafio lançado por Ana Gomes para discutir os anos de Sócrates no Governo com a ideia de que, agora sim, vale a pena enfrentar o elefante no meio da sala porque se trata de um ministro independente e não de um militante socialista. Discute-se Pinho mas não se discute Sócrates, como se um e outro tivessem estado em governos radicalmente diferentes. Faz-se uma comissão parlamentar para Pinho, cobre-se Sócrates de silêncio. Como se fosse possível e sério tal maniqueísmo moral.Para os mais ingénuos (que aos cínicos não vale a pena responder) deixemos uma certeza: Pinho é apenas uma versão, muito actualizada, de um conjunto de políticos há décadas avençados por interesses empresariais. Não é uma marca da democracia portuguesa, diga-se, mas é um traço impressivo muito profundo de alguns sectores políticos instalados no PSD, no PS e CDS.