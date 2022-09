Para que serve a monarquia?

A monarquia serviu para gerir privilégios e travar guerras entre tribos, famílias ou grupos, mas a democracia representativa pulverizou-a. No século XXI, não serve de nada e, sublinho, felizmente, o entronizado Carlos vai mostrar isso à sociedade.

A monarquia não me é indiferente. Detesto-a visceralmente. A monarquia absoluta é coisa do passado mas foi, historicamente, um pouco por todo o mundo, a maior máquina de produção e enraizamento secular da desigualdade. Deixou uma herança histórica marcada pelo sofrimento, tratou seres humanos como objetos, como escravos, como meros súbditos, destituídos de direitos, carregados de obrigações ante a coroa e a sua máquina torcionária de cobradores de taxas. Foi fonte de violência inaudita, que é a sua forma, para lá de medieval, de legitimação do poder. Foi fonte de medo, muito medo, o seu instrumento de dominação implacável.