Os melhores de nós e todos os outros

Já António Costa volta a recair na velha doença que quase o derrotou politicamente durante as tragédias dos incêndios. A arrogância cega-o e retira-lhe lucidez. O jornalismo, ou a "informação", nas suas palavras, terá os seus problemas e defeitos mas tudo o que tem acontecido a este País tem apenas uma explicação: uma decisão política doentia nas suas variantes de incompetência, irresponsabilidade ou pura corrupção. Cabe tudo aí: incêndios mortais, descarrilamentos de comboios, degradação do património, privilégios fiscais insustentáveis de empresas que vivem quase em monopólio de facto, liquidação progressiva do serviço nacional de saúde, bancos salvos com cheques multimilionários emitidos pelos contribuintes, por aí adiante. Os "melhores de nós" foram os produtores desse estado de coisas que nem a euforia do turismo e do imobiliário disfarçam.





Aldo Moro 40 anos depois

Quarenta anos depois do rapto e da morte de Aldo Moro (Março e Maio de 1978), assassinado pelas Brigadas Vermelhas, Itália ainda não conseguiu chegar a uma versão limpa do que se passou nesse dia, em que o mais sério e moderado dos políticos da Democracia Cristã ia ver empossado um governo com o apoio dos comunistas de Berlinguer. O governo do "Compromisso Histórico".



O pântano mortal que era a política italiana já em 1978 conduziria ao fim da I República em 1992, com um país afundado nos escândalos revelados pela Operação Mãos Limpas e pelas ligações à máfia siciliana provadas pelo maxiprocesso de Palermo. Toda essa casta de "melhores de nós" que ia do socialista Craxi ao democrata-cristão Andreotti conduziu Itália ao inferno do terrorismo de Estado e da corrupção. Um exemplo que nunca podemos esquecer quando vem ao de cima a cantiga dos "melhores de nós".

A propósito da demissão do secretário-geral do PSD, Feliciano Barreiras Duarte, o homem que Rui Rio resgatou a uma quase anónima existência política e trouxe para a ribalta, Salvador Malheiro, lamentou o facto de o seu correligionário de partido ter sido "massacrado" pelos media. E, num momento de fulgurante inteligência, foi buscar a velha consequência destes "massacres": "os melhores de nós fogem da política".As palavras de Malheiro, o homem que se notabilizou no milagre da multiplicação dos militantes numa única morada, aproximam-se vertiginosamente da tese de António Costa sobre um dos problemas revelados, na sua opinião, pelos incêndios. Costa reconforta-se com a ideia de que um dos grandes males do País é "uma informação fraquíssima", que nunca deu atenção à sua grandiosa reforma da floresta e, em cima da tragédia, começou a debitar postas de pescada sobre o assunto. Costa e Malheiro recorrem a uma velha técnica de propaganda para dividir a opinião pública. Defendem-se atacando, dividem o mal pelas aldeias e sacodem a água do capote.Nestas matérias, convém que não subsistam confusões. A responsabilidade pela demissão de Barreiras Duarte é do próprio e de todos aqueles que, conhecendo as lacunas curriculares deste político, conviveram sempre muito bem com elas. Barreiras Duarte anda na política há mais de 20 anos. Não é um desconhecido no PSD nem para os líderes com quem trabalhou antes, em particular Durão Barroso. Para lá de manifestamente ser impossível sustentar que "é um dos melhores de nós", a sua alegada vida académica era uma construção para efeitos meramente políticos. Digam o que quiserem mas, por favor, não nos atirem areia para os olhos.