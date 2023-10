10:00

O sol de que futuro?

A ignorância do jovem e a consequente fúria do realizador, Moretti a fazer de si próprio, são o simbolismo de um tempo perdido para a esquerda. Perdeu ideias, programa, ação. Tornou-se meramente possibilista. Transformou-se numa bolha de conversa com mera existência mediática, como acontece em Portugal, onde acabou em tragédia bíblica a frágil experiência de união que foi a geringonça.