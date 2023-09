A vitória que não foi vaga de fundo

Luís Montenegro mereceu aquele cumprimento seco de Miguel Albuquerque, quando lhe agradeceu a presença na Madeira nos termos exatos em que o fez a Nuno Melo. Albuquerque despachou os dois a correr, com a máscara da indiferença afivelada. Só lhe faltou dizer, como Alberto João Jardim no passado, que tinha tido uma grande vitória mas que esta só não foi maior por causa da presença excessiva de dirigentes nacionais do seu partido nas eleições. O resultado e as circunstâncias políticas não lhe permitiam a boutade. A vontade parecia ser muita.