Ana Gomes colocou-se no xadrez das presidenciais com uma força incomum neste tipo de candidaturas, que correm por fora dos poderes e interesses instalados nas direções partidárias e que determinam candidaturas com outro tipo de programa político, linguagem e posicionamento. Como é cada vez mais evidente, o PS e António Costa não estão interessados em grandes convergências à esquerda. Vão alimentando a geringonça com uma distribuição contida de amabilidades, mas tudo em Costa e no PS olha cada vez mais para o centro e para o PSD de Rui Rio.