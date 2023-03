A lei vai formosa mas muito tremida

O estratagema jurídico ainda é a melhor garantia da impunidade criada nos últimos 50 anos. Foi sempre assim. Criar distorções de interpretação legislativa e jogar com o fator tempo, tem várias consequências. Mas a mais consistente e eficaz é sempre a da impunidade.

Já escrevi sobre isto mas acho que não me devo cansar. O tema merece escribas insistentes. Depois da vergonha europeia e nacional da lei dos metadados, que é a grande causa da impunidade recente, libertando criminosos da cadeia ou do espectro desta, em crimes que vão do colarinho branco aos raptos, assaltos, homicídios e crimes sexuais contra mulheres e menores, saiu o brinde às grandes empresas visadas pelas coimas milionárias da lei da concorrência.