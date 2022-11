Dos maus casos não reza a História

Os socialistas têm andado pelo País a esclarecer o seu povo que estão a ser vítimas de uma “política de casos”, inventada pelos seus inimigos, em particular a oposição de direita. Pedem nervos de aço aos militantes e evocam a legitimidade histórica, como fez António Costa, no fim de semana, de terem sido os criadores do Estado de direito democrático. A coisa não foi por menos: “Fomos também o partido fundador do que são marcas fundamentais da nossa democracia, como o Estado de direito. Foi com o PS de Salgado Zenha e Almeida Santos que construímos este nosso modelo de uma magistratura judicial independente e de um Ministério Público autónomo que garantem uma adequada separação de poderes.”