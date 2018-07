O Estado assaltado em Tancos

A Polícia Judiciária Militar desenhou inaceitáveis linhas de fronteira na investigação do caso, apenas para tentar afastar a Polícia Judiciária civil e afirmar o assunto como uma espécie de coutada militar. Em democracia, isso não pode acontecer. A palavra-chave num assunto destes é cooperação, nunca rivalidade, podendo esta última, caso os senhores da PJM não saibam, facilmente confundir-se com ocultação e resvalar perigosamente para outros significados, como o favorecimento e por aí adiante. Se as instituições do Estado não cooperam num assunto destes como é possível acreditar que estão preparadas para enfrentar desafios ainda maiores em matéria de segurança nacional!?



Por fim, o Governo, na pessoa do ministro da Defesa, foi o desastre que se conhece. É espantoso que, face ao que se passou até agora, praticamente ninguém tenha sido responsabilizado ao mais alto nível no plano político. O ministro Azeredo é um exemplo de tudo o que não se pode fazer nem dizer num caso em que o próprio Estado é assaltado.



Como se antevia há um ano, a investigação criminal deste caso é um assunto muito complexo e implica, para lá da recuperação de todo o material, encontrar todas as respostas para as perguntas que subsistem, o apuramento de todas as responsabilidades de quem travou a entrada dos peritos forenses e investigadores da PJ na cena do crime. É essencial saber se alguma instituição do Estado está a proteger alguém, de dentro ou de fora da instituição militar. E não se iludam: algumas declarações têm remetido todas as responsabilidades para os investigadores da PJ e do Ministério Público, em vergonhosas manobras de lavagem de mãos como Pilatos, mas, no essencial, fechada a investigação e seja qual for o resultado, o que importa é saber como vão sair o Estado-Maior do Exército e o Governo. São essas entidades que têm de prestar contas e não outras que apanharam o comboio a meio e já com a linha toda torta.





Um bom guionista faria um grande argumento cinematográfico com os sucessivos episódios que temos conhecido a propósito do assalto a Tancos. Desde o primeiro momento que o assalto ao paiol de armas e explosivos de Tancos é uma história mal contada e mal gerida no plano político, com excepção do Presidente da República.Marcelo é o único político em toda esta história que compreendeu o real significado do assalto a Tancos. O Presidente da República sabe, desde o primeiro momento, que o Estado falhou clamorosamente numa área onde isso não pode acontecer. E que falhou em toda a linha, das Forças Armadas à política e à justiça. Tancos é, a par dos incêndios, a grande metáfora da falência do Estado, que persiste como um irritante mosquito.A justiça teve hesitações incompreensíveis na gestão de uma informação policial relevante e na abertura do inquérito. O processo andou aos trambolhões do Porto até ao Sul e de tribunal em tribunal, num verdadeiro festival da arte de sacudir a água do capote, até ir parar ao DCIAP e ao Tribunal Central de Instrução Criminal que, diga-se, não foi um exemplo na avaliação da importância e delicadeza do caso.