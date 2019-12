ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de dezembro de 2019.

Em recente entrevista ao Público, António Costa manifestou a sua perplexidade por ninguém ter sido condenado no processo GES/BES, ao passo que a justiça norte-americana arrumou o caso Madoff num ápice. Tem toda a razão. Passaram mais de cinco anos do início do inquérito e é desastroso que tenha sido adiado mais uma vez. Mas Costa chega à conclusão certa a partir de um pressuposto errado. Defendendo – e bem – a necessidade de aprofundar os acordos de sentença, Costa acaba por comparar o que não é comparável.Não é possível comparar a justiça portuguesa com a justiça dos EUA, onde vigora o princípio da negociação – o chamado plea bargaining – que não é uma verdadeira negociação. O poder coativo do lado do Estado é tão esmagador que não há quem, tendo a oportunidade, não prefira negociar. O resultado disso é que nos crimes de sangue as prisões enchem-se de gente – pobres e minorias – que prefere cumprir uma pena perpétua à pena de morte ou 30 anos em vez da perpétua.