A guerra longa contra Putin

O mundo que aí está transporta todos os ingredientes de uma guerra prolongada do Ocidente contra Putin. Não a guerra militar, mas uma guerra política, económica, cultural e de informação, que sensibilize as opiniões públicas de todo o mundo contra os perigos que Putin representa.

Nestas horas mais escuras que a Europa volta a atravessar, nada como procurar as palavras de quem melhor definiu o inimigo. Putin é, essencialmente, um produto do KGB, organização que representa aos seus olhos um modelo ideal e definitivo. Por isso, quando emerge o desacordo, exige que se "corte a histeria". Por isso, sempre recusou a dimensão essencial da democracia que está em debater com os adversários políticos. Mais: sempre deixou claro que a discussão política não é um elemento da sua formação. Putin não sabe sequer dialogar. O seu estilo é o monólogo de tipo militar, definido pela subalternidade silenciosa da patente mais baixa, que tem o dever de escutar e menear a cabeça em tom de quem acata tudo. Na tropa como na política de Putin, toda a insubordinação não pode ser reprimida senão com uma guerra impiedosa. As palavras não são minhas. Aqui em tradução livre, pertencem à jornalista que melhor captou a essência sinistra de Putin: Anna Politkovskaia, assassinada em 2006 por esbirros de Putin.