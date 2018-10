A força imparável do #MeToo

Para as mulheres e os homens que lutam pela liberdade e igualdade de género, para Ronaldo, mas, sobretudo, para quem não tem os seus meios para se defender de uma acusação que pode ser injusta e que nos crimes sexuais tem, em regra, um complexo problema de prova. Na feliz síntese do professor de direito Rui Pereira, deixada há dias em artigo publicado no CM, é da maior importância que os ânimos se acalmem e regressem aos termos exactos desta equação: "Ronaldo é um presumível inocente, mas não podemos presumir que Kathryn esteja a mentir." Nada mais certo.





O Orçamento do senhor João

O Orçamento que vai distribuir a bondade governamental por milhares de lares em ano de eleições, não consegue resolver o drama do metafórico senhor João que vive no Algarve e para ter uma consulta de Ortopedia tem de viajar até ao hospital de Cascais. Ou do compadre Luís, que vive no Baixo Alentejo e espera há seis meses por uma consulta de Cardiologia. Para já não falar dos hospitais que têm equipamentos de quimioterapia novos em folha parados por falta de licença, ou seja, de dinheiro que a pague.



Mário Centeno pode ser um ministro sensacional na contenção orçamental mas nunca atingirá a glória pelo bem que fez ao chamado País profundo, aquele Portugal dos que sofrem, que não têm qualquer espécie de poder, velhos e crianças na maior parte, e vivem muito longe do Terreiro do Paço.

O movimento #MeToo já tem uma dimensão histórica e veio para ficar. E tem uma força imparável na forma como está a moldar um outro movimento por todo o mundo, este de natureza legislativa e judicial, que conduzirá inevitavelmente ( e felizmente) ao endurecimento das penas por crimes sexuais, à extensão e densificação do conceito de abuso sexual e de todas as formas de violação da autodeterminação sexual, à imposição crescente de um velho paradigma das constituições liberais, por vezes demasiado postergado mesmo em sociedades mais avançadas, de liberdade e igualdade.Não embarcando na ingenuidade de pensar que todas as formas de discriminação estão condenadas, seria trágico pensar que o #MeToo é uma moda passageira e sociologicamente despida de sementes de mudança mais profunda. Quem não percebeu que o mundo realmente mudou e que as mulheres não fazem parte do saque de guerra, do dote de casamento, do lote de mercadoria transaccionável ou que são um objecto sexual a que não é reconhecida vontade, está do lado errado da história e arrisca-se a ser atropelado.Cristiano Ronaldo foi apanhado por esta ventania da história, verdadeira manifestação de mais um ciclo da nunca terminada luta pelos direitos civis. O seu caso tem sido discutido com paixão e, em alguns casos, com um deslocado fervor clubístico. Outros já o disseram mas o bom senso da afirmação aconselha a repetição: o que se passou naquela suíte tem de ser reconstruído na perspectiva dos factos, seguros e incontroversos, não do achismo próprio da conversa de café. Se não for assim, estamos a cair nas teias da mesma ideia de justiça que queimava as bruxas de Salem. O caso de Ronaldo, como outros, transporta, de resto, o grande risco que o #MeToo comporta no plano da justiça: levar tudo à frente, na emoção que se liberta do velho jugo machista e não respeitar o rigor, a igualdade e a liberdade. Isso seria uma tragédia para todos.