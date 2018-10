Que confiança podem os portugueses ter num Exército que é comandado na base da relativização do crime alegadamente em nome da Pátria!? E o senhor ministro da Defesa, que só disse idiotices em todo o processo!? O tal homem que, segundo o primeiro-ministro, não tem por obrigação estar à porta dos paióis a guardar as armas mas tem, certamente, a obrigação do bom senso, do apuramento da responsabilidade disciplinar na PJM e, até agora, fez zero. Azeredo Lopes já não é realmente ministro. Depois de tanta paródia que chefe militar, que cidadão vai levar este homem a sério? O homem pressuroso a mudar chefias do Colégio Militar, a toques de insinuações nunca confirmadas, mas que pactuou com a palhaçada das "exonerações temporárias" do chefe do Estado-Maior do Exército.



A posição do Governo, do PS e do Bloco de Esquerda sobre o apuramento de responsabilidades políticas nesta matéria é um verdadeiro manual sobre a opacidade, o amiguismo político e a arte de varrer o lixo para debaixo do tapete. Depois do memorável espectáculo de implosão da coerência política no caso do Infarmed, Tancos mostra -nos todo o esplendor da arrogância do poder, seja na fórmula governamental – o ministro não deve estar à porta do paiol – ou do BE, que vê em tudo isto apenas e só manigâncias da direita, esse espectro que não está no poder há quase quatro anos.



De resto, em matéria de direita temos o PSD e o próprio Presidente da República, que deram a entender um conhecimento sobre o que se estava a passar incompatível com a ideia de separação de poderes. Se Marcelo fez bem em manter o assunto vivo e é o Chefe Supremo das Forças Armadas, o que justifica que seja informado, embora tenha falado demais na recta final, já Rui Rio exibiu um conhecimento do tema pouco compatível com a ideia de sentido de Estado mas, sobretudo, em aparente violação do segredo de justiça.



Alguém que sabia lhe contou mais do que devia, o que o empurrou para uma forma quase ridícula de fazer política com o tema. De resto, abrindo a porta – "sei mais do que posso dizer" – para uma violação do segredo de justiça, o que para quem quer acabar com ele é no mínimo pouco edificante.

Sejamos claros: o que se passou com as armas de Tancos é uma vergonha para o Exército, para o Governo, para o PSD, abre o caminho para rever de vez a justiça militar e chamuscou o Presidente da República. Apenas a Polícia Judiciária e o Ministério Público se salvam nesta miséria institucional, mostrando uma eficácia, uma rapidez e uma segurança cada vez mais raras no Estado português.Aplicar uma espécie de razão de Estado a um caso destes, interpretada à boa maneira militar da ocultação da verdade, é um escândalo que não pode deixar ninguém impune, no plano judicial mas também no plano da responsabilidade política. Nem os militares acusados, nem os políticos que andaram a fazer politiquice com um assunto tão sério.Os militares envolvidos directamente no acordo com os bandidos, na encenação do "achamento" das armas e no bónus de não prender os autores do furto, devem, obviamente, responder pelos seus crimes em tribunal. Mas a hierarquia do exército, que os condecorou no remanso secreto de um gabinete para que não se soubesse e mandou publicar clandestinamente em Diário da República, não pode passar pelos pingos da chuva.