Portugal não é Espanha

Quem chegasse a Portugal no domingo e decidisse ligar as televisões seria tentado a pensar que se tinha enganado no país, tal a intensidade do acompanhamento de quase todos os canais televisivos das eleições legislativas em… Espanha. Foram horas de diretos com correspondentes e enviados especiais, reportagens nas sedes partidárias, análise em estúdio com os mais variados especialistas sobre o futuro do governo… espanhol. Debateu-se a política de alianças do PP com o Vox, do PSOE com a coligação Sumar, a estratégia bem ou malsucedida do líder socialista Pedro Sánchez, a capacidade (ou falta dela) de Alberto Feijóo de mobilizar o eleitorado após vários anos de governo socialista, a ascensão (ou não) da extrema-direita e o destino da extrema-esquerda… espanholas.