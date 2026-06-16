Sábado – Pense por si

Ana Taborda
Ana Taborda Jornalista
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16 de junho de 2026 às 23:00

Não se reforma um País que se desconhece

Há quase duas décadas que se tenta saber de quantos imóveis o Estado é dono e que valor patrimonial têm. Perceber a quem pertencem os terrenos florestais demorará no mínimo outros quatro anos (e é quase certo que o prazo vai derrapar). O Governo - este e muitos outros antes - quer reformar um País que não conhece

Quando o Governo anunciou que ia limitar a dispensa para amamentação no máximo a dois anos, seguiram-se, além de indignações várias, perguntas óbvias. Quantas mulheres amamentam durante mais de dois anos? E, destas, quantas pedem redução de horário às empresas em que trabalham? O Governo não sabe. Nenhuma das duas respostas. Poderia então elencar um rol de queixas e de abusos? Não podia. Porque não existem. O tema, debatido até à exaustão e de forma acalorada, revela, mais do que um problema com a amamentação prolongada, outra questão, mais antiga e mais grave: o Governo - este e muitos outros antes dele - quer reformar um País que não conhece.

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