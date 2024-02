As conspirações dão jeito para esconder o óbvio

As manifestações dos polícias estão a ser infiltradas pela extrema-direita, dizem-nos. As ações de cortes de estradas pelos agricultores estão a ser controladas pela extrema-direita, dizem-nos também. Se calhar, os técnicos das associações e de cooperativas também terão uma mão oculta poderosa e manipulativa por trás. A revolta dos professores foi, claro, instrumentalizada por um sindicato pária que nada respeitava, as greves dos médicos tiveram intuitos políticos para atingir um governo que tudo fez pelo setor da Saúde em Portugal, os protestos de camionistas e bombeiros têm sempre fins pouco claros.