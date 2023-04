A roupa suja de um país é para lavar em público

O presidente dos Pilotos da Aviação Civil, Tiago Faria Lopes, disse recentemente numa longa entrevista ao Negócios e à Antena 1 que desejava que a TAP voltasse a ser apenas uma companhia aérea e deixasse para trás o que tem feito ao longo dos anos: ser usada para cartadas políticas, pagamento de favores e negócios que vão bem além do transporte aéreo. Falou ainda da gestão desastrosa, "para não dizer ruinosa" da companhia e lembrou que é do tempo em que a empresa dava (a todos, presume-se, e com injeções sucessivas de dinheiro público como ainda acontece) "uma carreira confortável e estável". Na mesma entrevista, o sindicalista (e também representante do Chega na assembleia de freguesia de S. Domingos de Rana, em Cascais) declarou-se incomodado com o que classificou como "lavar de roupa suja" na comissão de inquérito parlamentar. Tiago Faria Lopes disse que queria mais recato, que o que tivesse de ser feito ocorresse de outra forma e longe de chicanas políticas, "com mais confidencialidade", porque era o "bom nome" da TAP que estava em causa.