Sem querer entrar na investigação histórica À origem do Provérbio "só se lembra de Santa Bárbara quando troveja", até porque o algoritmo do Google leva-nos para uma viagem pouco ou nada higiénica, o aforismo popular assenta na perfeição a uma certa corrente do PS, para quem a separação de poderes num Estado de direito é, na forma, um dos principais pilares de uma democracia. Ao mesmo tempo que, on the record, essa mesma corrente diz respeitar a tal separação, off the record (o que é mais confortável) lança todo o tipo de suspeitas e conspirações sobre as motivações do magistrado A, B, C.Então, numa curta radiografia à conspiração de Tancos, um dos procuradores do caso de Tancos é o mesmo do processo Freeport. Isto anda mesmo tudo ligado. Alguém se esqueceu de dizer, porém, que tal como no Freeport, também no caso de Tancos a hierarquia impediu-o de completar o seu trabalho.