Os maridos das outras

Antigamente, as mulheres eram aconselhadas pelas mães a casarem com um homem rico, de preferência um dos mais ricos da aldeia. A mulher emancipou-se, o feminismo ganhou terreno. O escolhido já não tem que ser rico. Basta ter uma posição destacada no PS