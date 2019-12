Mais crónicas de Carlos Rodrigues Lima

O cabo dos grupos de trabalho 12-12-2019 A última pessoa que pôs em marcha um plano de combate efetivo ao fenómeno da corrupção acabou por não ser reconduzida no cargo de procuradora-geral. Mas o Governo está mesmo empenhado, tão empenhado que criou um grupo de trabalho...

Uma breve parábola do homem médio 05-12-2019 Já tínhamos o melhor jogador de futebol do mundo. Depois fomos eleitos o melhor destino turístico do mundo. Finalmente, José Sócrates revelou que temos os melhores amigos do mundo. O que é que o “homem médio” tem a dizer sobre isto?

O palácio do gelo e a Saúde Pública 28-11-2019 Há um iluminado secretário de Estado que quer construir um pavilhão do gelo em Lisboa. Com os hospitais públicos a definharem, o extraordinário governante descobriu a forma de aliviar o Serviço Nacional de Saúde: apostar na crioterapia

Desculpem qualquer coisinha... 21-11-2019 Em vez de andarmos entretidos a discutir se foi o nazismo ou o comunismo que matou mais pessoas, talvez devêssemos concentrar a atenção nas décadas de Bloco Central e aprovar uma resolução no parlamento. Talvez com um pedido de desculpas

Albert Speer e a Web Summit 14-11-2019 Enquanto glorificamos eventos como a Web Summit esquecemo-nos de alertar para o que está por trás da maravilhosa e nova tecnologia apresentada ao mundo. Há 72 anos, o arquiteto de Adolf Hitler explicou o que costuma acontecer nestas alturas

Silêncio, que se falou das secretas 07-11-2019 O barulho produzido pelo silêncio à volta dos serviços de informações indicia a existência de um regime de ilegalidades em que ninguém ousa sequer pensar. É, de facto, uma questão de Estado. Não pela sua dignidade, mas pela podridão

A política de bar aberto na Educação 30-10-2019 A proposta do Governo para acabar com os chumbos no ensino básico é apenas mais um passo na política de facilitismo que tem dominado a Educação nos últimos anos. Um dia, alguém vai perceber a diferença entre um licenciado formal e um real

O governo da tralha 24-10-2019 A composição do Governo revela que a capacidade de recrutamento de António Costa está reduzida à tralha. Talvez a escolha mais honesta tenha sido a de Nuno Artur Silva. Ou não fosse este Governo uma enorme produção fictícia da cabeça do primeiro-ministro

“Com força não vale!” 17-10-2019 À volta do Livre está a ser criado um cordão que impede qualquer crítica ou reparo ao partido e a Joacine Katar Moreira.

O Portugal dos pequeninos 10-10-2019 Hoje, a ideologia é a tendência. É por isso que o Chega, o PAN e o Livre cresceram. Já a Iniciativa Liberal fala para os que olham para o recibo de ordenado e escandalizam-se com as deduções. Não se iludam: os pequenos vão crescer

Santa Bárbara e o Estado de Direito 03-10-2019 Há uma parte do PS que adora o Estado de direito, exceto quando este lhe bate à porta. E a tática de resposta é sempre a mesma: a conspiração, uma escola que remonta aos tempos do processo Casa Pia, com cabalas, urdiduras e núcleos sinistros

Joacine Katar Moreira 01-10-2019 Há dias assim: uma notícia mal enquadrada e a turba de pseudo tolerantes são uma combinação perfeita para uma polémica evitável

Uma colonoscopia jurídica 26-09-2019 O verdadeiro poder não está em legislar, mas sim na interpretação das leis. Pagar a políticos para obter uma lei ou decreto-lei à medida é um mau investimento, porque estes nem sequer conseguem ir à “profundeza” do seu próprio pensamento

Notícias do País cor-de-rosa 19-09-2019 A utopia do País cor-de-rosa está a chegar. Será um sítio maravilhoso para se viver, tão bom que Rui Rio até vai ponderar aderir ao PS. O último debate mostrou que o presidente do PSD, mais do que primeiro-ministro, quer é ser número dois de António Costa

A paixão pelo Interior do País 12-09-2019 Em época de eleições, sucedem-se as preocupações e as medidas para o Interior. Mas, vamos ser honestos: onde não há pessoas, não há votos. E o melhor que António Costa desencantou foi um Erasmus que o seu próprio governo aprovou em 2018