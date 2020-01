ePaper ou encontre-o nas bancas a 29 de janeiro de 2020.

Há muitos anos que portugal tem um problema com A liberdade de imprensa/informação. Formalmente, ela está prevista na Constituição, nas leis, nos discursos. Porém, como dizem os anglo-saxónicos, uma coisa é a "law in books" (lei nos livros), outra é a "law in action" (lei na prática). E na prática, no quotidiano, o entendimento prevalecente é que a liberdade de imprensa/informação deve ser defendida, desde que não afete as minhas convicções, gostos, filiações partidárias ou clubísticas e por aí em diante.O caso Rui Pinto é o exemplo claro da esquizofrenia social vigente. Há dois anos, uma horda de comentadores/ jornalistas/ advogados desfilavam com o corpo do rapaz pelas ruas da capital, exibindo-o como um criminoso da pior espécie – "Shame, shame, shame!" –, capaz de roubar, dizia-se, os mais sagrados segredos da humanidade.