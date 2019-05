A vitória da política sobre o País

Trapacear, enganar, iludir ou, em último caso, burlar são qualidades extremamente apreciadas pelos comentadores/analistas políticos. O problema dos professores é um exemplo claro do estado da política. Diz-se que Costa ganhou e isso tornou-se mais importante do que discutir a justeza ou falta dela das reivindicações.

Se Ricardo Salgado e João Rendeiro apresentassem uma petição, defendendo penas mais duras para os crimes bancários, provavelmente teríamos uma semana de riso. A proposta do PS para proibir as nomeações de familiares foi subscrita por Carlos César. Boa Páscoa!

Mesmo sem querer, João Perna, o antigo motorista de José Sócrates, descreveu na perfeição os anos daquela governação e como a lógica do "rebentar o dinheiro" se espalhou pela sociedade portuguesa. Joe Berardo, por exemplo, rebentou tanto, que até dá entrevistas ao Goucha

Ao mesmo tempo que prendeu Rui Pinto, o Estado português, através das Finanças, pediu-lhe ajuda. Há quase cinco anos que os lesados do BES esperam que algo aconteça no processo-crime, mas a PGR nem um "prometemos ser breves" foi capaz de dizer. Dois sintomas da esquizofrenia judicial

28-03-2019

Antigamente, as mulheres eram aconselhadas pelas mães a casarem com um homem rico, de preferência um dos mais ricos da aldeia. A mulher emancipou-se, o feminismo ganhou terreno. O escolhido já não tem que ser rico. Basta ter uma posição destacada no PS