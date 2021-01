Mais crónicas de Carlos Rodrigues Lima

A cunha para o procurador 06-01-2021 A carta do Governo em defesa do procurador José Guerra não é mais do que uma cunha ao mais alto nível. Todo este processo de nomeação revela que, em vez de um magistrado, Portugal tem um comissário político na Procuradoria Europeia

Já nos esquecemos do SNS? 30-12-2020 Os médicos, enfermeiros, radiologistas, auxiliares e outros profissionais do Serviço Nacional de Saúde já tiveram palmas, homenagens e até um mural de Vhils. Parece que já chega, porque o debate sobre as suas condições salariais esmoreceu.

Para que serve um Presidente? 23-12-2020 Pode ser um erro de análise, mas o clima de impunidade política até levou o ministro Eduardo Cabrita para o Parlamento fanfarronar com a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. A banalização da palavra do Presidente dá nisto

Esquecimento global 16-12-2020 Durante meses esquecemo-nos de Ihor Homeniuk. Nada de novo: também já nos esquecemos de Entre-os-Rios e de Pedrógão, onde muitos perderam vidas. Esquecer a tragédia faz parte de um povo que só foi ensinado a celebrar os grandes feitos.

Vamos todos ficar de pantanas 09-12-2020 A pandemia veio não só acelerar a transição para a economia digital, mas também deu um empurrão ao fim da relação bígama do PS com o BE e com o PCP. Muito provavelmente, vamos atravessar uma crise política em 2021 para ver se ganhamos 2022

O pior ano das nossas vidas 02-12-2020 No dito “novo normal”, a morte, a incompetência e a idiotice tornaram-se banais. Qualquer tipo tem o seu próprio plano de combate à Covid-19. Isto só acontece porque ninguém leva a sério a Direção-Geral da Saúde, coveira do seu próprio fracasso.

“Flagrante delito de cunha” 25-11-2020 Isaltino Morais contou que uma procuradora costumava passar lá na câmara a meter cunhas, porque queria ser diretora-geral. E até o juiz Rui Rangel chegou a escrever um artigo sobre a mediocridade e a meritocracia. Confinar é o melhor remédio...

O triunfo do fato de treino 18-11-2020 Só de fato de treino se consegue suportar o teletrabalho, a descoordenação do Governo no combate à Covid-19, o anúncio do estado de emergência pela calada da noite, as entrevistas do Presidente da República e o negócio entre o PSD e o Chega.

Já chegámos aos Açores 12-11-2020 O PSD abriu as portas do poder ao partido de André Ventura. Agora é só esperar que o Chega faça o caminho dos fascistas do século XXI: infetam o sistema por dentro, oferecendo depois uma solução: “Make Portugal Great Again”

Ninguém quer a penicilina 05-11-2020 Pedir aos portugueses “responsabilidade individual” e depois ir a correr propor o estado de emergência é típico de um político que está mais preocupado com a sua popularidade do que com a pandemia. Pior: o Presidente até o apoia.

A aldrabice governamental de sábado 31-10-2020 O governo foi rápido a transmitir a ideia de que o Supremo Tribunal Administrativo apoiou as restrições à circulação. O tipo que leu o acórdão é um asno.

Vamos todos ficar é parvos! 29-10-2020 António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa andaram nos últimos meses a tomar-nos por parvos e, com jeitinho, até conseguiram. O antigo presidente do Supremo Tribunal de Justiça tentou aproveitar a boleia mas, como se esperava, ficou apeado

O medo disto tudo 15-10-2020 Os netos têm medo dos avós, os pais têm medo dos filhos, os médicos têm medo dos doentes, o Governo tem medo do PCP e está em curso uma tomada de poder para lançar um outro medo: o do Estado capturado. O medo está para ficar e é uma categoria.

Pedras no caminho? Livro-me delas 08-10-2020 Enquanto a esquerda republicana anda entretida a caçar Venturas, António Costa vai recriando o sonho totalitário de José Sócrates e nem precisa de maioria absoluta. Basta-lhe um PCP e um BE agrilhoados e um PSD internado nos cuidados intensivos

André Ventura já foi corrupto 01-10-2020 Enquanto inspetor tributário, André Ventura contribuiu para que uma empresa de Paulo Lalanda de Castro não pagasse mais de 1 milhão de euros em IVA ao Estado. Esta é uma breve história de “podridão” e “vergonha” nas Finanças