O pequeno poder é um tumor que vai ficando maior, tirando o juízo e alastrando pelo corpo todo. O pequeno poder vai matando. No fim, quando resolve o que tinha para resolver, o pequeno poder dá-nos uma festinha na cabeça, um chocolate, e deixa-nos ir brincar.

Vou contar-vos a história do pequeno poder

Vou contar-vos a história de como tudo era para ser e não é. De como um monstro, de muitas pernas e muitos braços, de cabeça pequena e ego grande, fez uma vez o mundo andar para os lados. Fez Portugal fazer um buraco aqui, outro mais adiante, e enfiar lá as ganas de avançar, as soluções simples para os problemas pequenos. Esta é a história do pequeno poder.