Excursão de cobardes do bem

O QUE ACONTECEU NO BRASIL não é nada que possa espantar o mundo. No fundo foi uma excursão de chalupas. Foram de autocarro e com a mesma roupa para não se perderem e tudo. Mas depois a meio houve um que achou que aquilo não era bem o que prometiam no panfleto da agência de viagens, e decidiu evitar o livro de reclamações e partir logo. Literalmente partir logo. Como aquelas crianças que não tiveram o brinquedo que pediram ao Pai Natal, e que se vão vingar com um pontapé no sofá. Ou que não comeram a horas, e estão com aquela birrinha que só acalma quando lhes enfiam duas bolachas Maria pela goela abaixo. A diferença é que esta birra é cara, e custa tanto em dinheiro como custa na alma e dignidade do Brasil. As queixas que levaram a esta birra são as mesmas de sempre, vão invariavelmente parar à conversa de que o sistema eleitoral foi manipulado e está viciado. A única hipótese de eventualmente não estar viciado, é se tivesse ganho o Bolsonaro. Como Bolsonaro não ganhou, o sistema eleitoral está viciado. Como está viciado, decidiram invadir o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, para derrubar o Governo que foi eleito por um sistema eleitoral viciado. Depois disso, querem repor o Presidente que quando foi eleito foi de forma democrática, mas que quando foi derrotado foi de forma manipulada para, por fim, repor a democracia. Não é simples? Eu cá acho.