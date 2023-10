Isto é só a minha opinião

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

HÁ FRASES QUE volta e meia ouço, e que me provocam instantaneamente uma inflamação na amígdala cerebral. São frases que se fazem de boazinhas, para em menos de nada se revelarem uns frutos azedos. Uma delas, que é recorrentemente apresentada como um auto-elogio, é: “eu sou uma pessoa muito frontal, digo sempre tudo o que penso”. É possível que acrescentem um topping: “comigo sabem sempre com o que contar”. Sempre que ouço uma pessoa a dizer isto, sinto que morre um panda bebé com uma cana de bambu atravessada na garganta. Fascina-me o grau de auto-estima que é preciso ter para achar que a outra pessoa precisa mesmo de ouvir uma opinião que ninguém lhe pediu. É de louvar que haja alguém que deposite tanta esperança em si próprio. Eu, por exemplo, sinto que mesmo quando me pedem uma opinião, aquilo que tenho para dizer não é nem de perto nem de longe o que a outra pessoa precisa de ouvir. É até possível que piore depois de me ouvir. Mas estes meninos não se deixam intimidar e avançam sem medos, cheios de palavrinhas.





Uma opinião não pedida pode matar um sonho, ou pior ainda, a esperança. Semeia na cabeça de quem a ouve uma erva daninha que rapidamente toma conta do pensamento todo. Deve ser uma alegria fazer parte do grupo de amigos de uma pessoa destas. Não imagino companhia melhor do que alguém que depois de arrumar os talheres num jantar para o qual foi convidado, limpe a boca e diga: “Não gostei nada deste arroz de pato, fartei-me de apanhar ossos e cartilagem.” É o tipo de opinião que dispõe bem, e que dá logo vontade de avançar para a sobremesa, para saber o que é que aquele Confúcio de marca branca têm a dizer sobre a mousse de manga. Conheço umas duas pessoas que são assim, e são óptimas pessoas para ver ao longe, acenar, e fazer de conta que se está ao telemóvel.



Valoriza-se em demasia a frontalidade crua e bruta, e desvaloriza-se em igual medida os efeitos benéficos de fazer cerimónia. Fazer cerimónia é um bem precioso, que ajuda a evitar muitos amargos de boca. Faz uma ponte entre a origem e o destino, e salvaguarda uma bolsa de ar que suaviza os danos colaterais. Quando se faz cerimónia com um amigo ou com um familiar, mostra-se que o respeito que se tem pelo bem-estar dele, é superior ao alívio de lhes apregoar como deveriam orientar a vida. Dar a opinião a alguém que não a pediu, é uma masturbação com público – dá prazer a quem faz, mas é possível que incomode quem vê. Só funciona com o consentimento das duas partes. Estamos na época da frontalidade violenta como alegado trunfo de transparência e assertividade. Mas pode-se ser assertivo sem se ser abusivo. Queremos resolver os problemas da nossa cabeça, sem olharmos às consequências que isso possa ter na cabeça dos outros. Queremos ter opiniões rápidas e fortes, eu vou ter de lhe dar a minha opinião pá, comigo é assim, é tudo preto no branco, tu até podes não gostar, mas eu sou uma pessoa muito frontal. É uma verborreia unilateral de alguém que se tem numa conta muito superior à média do ser humano.







Juan Cavia





Há quem pense que para se ser uma pessoa interessante e carismática, é preciso dizer tudo na cara, sem medo do que daí possa resultar. Acontece que a diferença entre ser-se completamente frontal, em tudo o que nos passa pela cabeça, e ser-se uma besta é muito curta. A ideia de que se tem de dizer sempre tudo sem nenhum filtro, porque só assim é que se é uma pessoa íntegra, é uma questão que na maior parte das vezes só resolve o problema de quem está a falar, e raramente o de quem está a ouvir. Quem sente uma urgência de ser muito directo e franco, insiste em confundir isso com ser uma “pessoa verdadeira”. Ora, uma pessoa verdadeira não tem de ser um rolo compressor; uma pessoa verdadeira pode encontrar maneiras de dizer coisas que vão dar ao mesmo destino, mas por um caminho mais generoso e empático.



Haja paciência para os arautos da frontalidade, que impõem aos outros o que ninguém lhes encomendou. Por um azar do destino, a praga que são as pessoas que dão opiniões sem ninguém lhes pedir, são quase sempre pessoas das quais nós não queremos ouvir opiniões. Olhamos para a vida delas, e pensamos: “Mas como é que esta pessoa se sente habilitada a ajuizar sobre o que quer que seja?” São também as pessoas que pior lidam com o facto de haver quem lhes queira dar uma opinião sobre o facto de elas terem que dar sempre uma opinião. Quando alguém quer um conselho, é provável que o peça. É questão de se esperar, e ver se esse momento surge. Até lá, ser-se só ouvinte não é uma má opção. Mas isto é só a minha opinião.

