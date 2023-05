As palavras que mentem

É O SUFOCO de ficarmos calados que nos empurra para as palavras. As pessoas têm pressa de dizer coisas para não terem de pensar no que dizem. Dizer coisas não custa quase nada, porque não exige muito esforço, e muito menos um pensamento que seja profundo. Quando falamos, fazemos com que saiam palavras pela nossa boca, umas atrás das outras, até serem frases. Mas há um segredo: não temos mesmo de sentir aquilo que estamos a dizer. Muito menos temos de acreditar. Parece um truque, mas não é. Quando falamos, fazemos uma coreografia bem ensaiada entre os pulmões, as cordas vocais, a boca, a língua, os dentes, a mandíbula e o palato. Todas essas peças mexem-se e ajustam-se para que seja tornada verdade a palavra que a nossa cabeça pensou, e então aí conseguem que o som que imaginamos, seja o som que sai para o mundo. Aprendemos isto em pequenos, e se tudo correr pelo melhor, nunca mais temos de voltar a aprender.





As pessoas têm pressa de dizer coisas para não terem de pensar no que dizem. Quando uma pessoa desaba à nossa frente a chorar, e lhe dizemos “está tudo bem, não chores”, sabemos de antemão que aquelas palavras não vão fazer com que aquela pessoa fique bem e pare de chorar. São só palavras que articulamos, mais para nós ficarmos bem, do que para acalmar a pessoa que temos à nossa frente. Ela já sabe que tem de parar de chorar, mas não consegue. Ou não quer, pelo menos por enquanto. É até possível que não vá ficar tudo bem, e que fique ainda pior antes de ficar melhor, porque aquela frase lhe mostrou o quanto ela falhou, relembrando-a daquilo em que está a falhar naquele preciso momento em que chora.



Dizemos o que sabemos, quando sabemos, mas nem sempre sabemos. E quando não sabemos, dizemos na mesma. É mais forte do que nós, e tira-nos do desconforto de estar só ali, sem dizer nada. Imaginem o fácil que era se disséssemos uma coisa, e num instante ela acontecia mesmo. “Vê mas é se te pões boa rápido”, e a pessoa levantava-se da cama, arrancava os fios que a ligavam às máquinas, e desatava a correr pelos corredores do hospital, em direcção à saída. Mais tarde, contava aos netos: “Sabem, uma vez a avó estava muito mal, internada no hospital. Já tinham experimentado todos os medicamentos, mas nenhum estava a surtir efeito na avó. Mas depois apareceu o vosso pai, e experimentou uma terapêutica que os médicos ainda não tinham tentado. Disse-me assim: ‘Vê mas é se te pões boa rápido’. Já viram? Tantos medicamentos e foi só o pai dizer que eu tinha que me pôr boa para ficar curada”.





Nem sempre estamos à altura do que nos está a acontecer. E as palavras que escolhemos dizer quando somos apanhados em falso e não sabíamos que as teríamos de dizer, são as que mais rapidamente nos deixam num precipício. Porque nos traem, e saem já em forma de frase feita, daquelas que estão guardadas numa prateleira escura do cérebro, onde estão todas as frases feitas que dizemos quando não queremos pensar. Quando morre alguém, são as frases que não querem resolver, que mais resolvem. “Quando quiseres, estou aqui para o que for preciso”, talvez resolva mais do que a que vem da prateleira: “Muita força, não te vás abaixo”. Esta última frase deita abaixo e tira força, porque pede o contrário do humano. E o contrário do humano tira esperança por ser inatingível. Por outro lado, a primeira frase resolve o que é possível resolver, e deixa entregue ao tempo o que não lhe compete. É uma frase que diz o que quer dizer, e o que quer dizer é que só podemos fazer o que conseguimos fazer. Mais do que isso é pedir muito a quem já carrega com o luto.





Se desabafarmos com um amigo sobre o quanto estamos furiosos com o que nos fizeram no emprego, não é um “tens de ter calma” que acalma, porque esvazia a força de quem desabafa. “Tens de ter calma” é uma frase que exaspera quem a ouve. É a frase mais dita por quem não tem mais por onde ir.









Aprendemos cedo que as palavras podem dizer o que nós quisermos, desde que as ordenemos como queremos. Elas são generosas, e deixam-se levar sem perguntas. Não precisam de mais nada, a não ser da ordem de saída cá para fora, para não se atropelarem. E depois, está dito. Somos o que dizemos, ainda que possamos dizer o contrário do que pensamos. Ou somos o que pensamos e dizemos aquilo que queremos ser. Qual das duas versões somos nós, a que pensamos ou a que falamos?

Em qualquer uma delas, é possível que não sejamos quem pensamos que somos.





Felizmente que temos as palavras, que sempre nos vão ganhando tempo até descobrirmos.





Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico