Somos feitos da curiosidade que temos

HÁ TANTO para descobrirmos, que chega a ser uma dor a certeza de que nunca vamos conseguir dar conta de tudo. O que não falta no mundo são coisas para nos entretermos a aprender; o que muitas vezes falta é a iniciativa e a disponibilidade para aceitar partir nessa expedição. Para isso são precisas várias ferramentas que – sorte a nossa – nos são oferecidas de graça, mas a mais importante delas todas é a curiosidade. A curiosidade é feita de uma matéria irrequieta, é um formigueiro que começa dentro da cabeça, e que se alastra por braços e pernas, até termos de nos levantar e fazer alguma coisa em relação a isso, não vá aquilo contaminar o corpo todo com dúvidas por resolver. Convoca em nós a interrogação, para que tudo seja visto e revisto até se chegar a lugares que antes pareciam não existir. Ser curioso é ser novo e inconformado, independentemente da idade que se tenha. É levantar o corpo do sofá e arriscar um caminho, ainda que não se saiba onde é que ele vai dar, ou se vai sequer dar a algum lado. As pessoas mais velhas que eu conheço são novas na idade, mas conformaram-se com o que já sabem; e o que ainda não sabem é porque julgam que já não faz falta. Por outro lado, as pessoas mais novas que eu conheço são pessoas que me ultrapassam em muito na idade, mas também no olhar curioso que têm sobre tudo o que ainda não conhecem. Estão munidas de uma força maior do que elas, que as empurra para a frente, mesmo que pelo caminho encontrem portões altos e pesados.



Juan Cavia

Um olhar curioso tem um brilho especial, rasga os olhos para lá da cara para engolir tudo o que está no horizonte, e procura o que está por trás daquilo que se vê. Sempre que uma pessoa se conforma com o pouco que conhece, fica de olhos fechados a tudo o que há à sua volta e que está pronto a surpreendê-la. A curiosidade levanta o manto que tapa o desconhecido, e aponta a luz para o avesso daquilo que parecia certo. É uma força motriz que desafia o cérebro a fazer das reticências pontos de interrogação, e a não se contentar enquanto não der início a essa marcha lenta onde encontra recantos que não sabia que existiam. É fazer da resposta que se ouve o princípio de muitas perguntas, como se fosse um vírus que se propaga pela força da vontade. Gostava de ser ainda mais curioso do que já sou, porque a inquietação da dúvida é paralisante. Há que procurar em todas as gavetas até se abrir uma que nos oferece uma pista para o que havemos de procurar em seguida. Uma pessoa que se rende à falta de curiosidade nunca vai saber o que está a perder. Deixa-se ficar deitada a apanhar pó por dentro, enquanto a vida lá fora avança em passos largos e fugidios. As respostas ficam cabisbaixas trancadas numa sala, a trocarem olhares entre elas, ansiosas por se virem mostrar como nunca antes as viram. Há tanta coisa por saber, montanhas e vales cheios de descobertas por serem feitas, partes de nós que engrandeceriam se ao menos pudessem saber o tamanho que as espera. O desejo humano de avançar precisa de ter por onde começar, para depois ir por aí fora, a toda a brida, como um cavalo que desembesta a galope pelo campo a fora, de narinas abertas e olhos pasmados, com o corpo todo a engolir uma liberdade que lhe está destinada. Pobres dos que não encontraram ainda a vontade de ver mais do que aquilo que está à frente, dos que olham em volta e se dão por satisfeitos só pelo que lhes aparece a um palmo da cara. Às vezes o medo do que se pode descobrir é o inimigo que paralisa e trava a pergunta. A ignorância pode ser confortável porque não destabiliza a ordem natural das coisas, não invoca fantasmas que depois exigem que se prestem contas sobre aquilo em que acabámos de remexer. A curiosidade nem sempre tem um final feliz, porque procura descobrir o que não está à mostra; e o que não está à mostra às vezes fica mais bonito tapado. Há segredos que depois de desvendados se agarram às nossas costelas e vão inchando até ficarmos com a respiração curta e rápida. A roleta russa que a curiosidade nos propõe não é para os fracos. Não a experimentar é ter água e não matar a sede, mas experimentá-la pode transformar para sempre aquilo que achávamos que éramos. Somos feitos da curiosidade que temos, menos do que isso e somos um conjunto de anos que se foram amontoando. Já dizia o cantor: “Nasce um novo dia, e no braço outra asa”. Então que se levante voo, já que o chão – para o bem e para o mal – há-de estar cá à nossa espera.



