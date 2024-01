O segredo da época

É MUITO FÁCIL dar cabo de uma paisagem bonita, ou de um sítio que queríamos ir visitar há muito tempo: basta escolhermos mal o dia para ir. Eles estão parados à nossa espera, o resto já nos compete a nós. Os sítios que são mais bonitos de visitar podem ser muito feios se os visitarmos na altura errada. Estão sempre no mesmo sítio, mas não são sempre os mesmos, nem se deixam ver sempre da mesma maneira. São feitos de mistérios que só se podem desvendar quando os apanhamos de surpresa. Se não tivermos cuidado, a escolha errada da altura certa para ir a um determinado lugar pode estragar a memória do que tantos dizem ser bonito, e ficar gravada como uma coisa que afinal não vale assim tanto a pena. Há muitas cidades bonitas que, consoante o mês, são cidades que se podem fazer aterrorizadoras. Os restaurantes estão cheios, as ruas quase não têm sentido, são feitas só de pessoas que se deixam levar para onde toda a gente as leva, monumentos atafulhados de corpos. Quando vamos a cidades de praia em Agosto, não vamos ver essas cidades. Vamos ver o que andam aquelas centenas de milhares de pessoas a ver em Agosto, naquela cidade que só é assim um mês por ano. Há onze meses que estão desesperados para serem tratados com a mesma atenção que aquele único que se faz valer da fama.





Andar na época alta numa praia é vê-la quando menos a conseguimos ver; está cheia de pessoas que guardaram os dias todos de férias para a verem juntamente com o resto das pessoas. A praia no Inverno é das coisas mais felizes que nos podem acontecer. Há cães à solta, pessoas que andam sozinhas ou aos pares de um lado para o outro, e olhares cúmplices de uns para os outros quando nos cruzamos, como se fizéssemos parte de um clube secreto no qual só se entra por convite.



Juan Cavia

Os sítios fora de época são mais bonitos, sabem a segredos acabados de descobrir. Já os tínhamos visto de muitas maneiras, mas o que não sabíamos é que havia esta nova forma de os admirar; estão guardados quase só para nós, como se nos tivessem sido prometidos por uma força maior que tudo. Temos muita sorte em ter tanta escolha. Estamos sempre a queixar-nos, mas temos tanta sorte que nem imaginamos. O mundo está cheio de coisas bonitas, a não ser quando toda a gente as quer ver ao mesmo tempo. A chamada “época baixa” quer que nos enganemos com o que ela anuncia, como se estivesse fadada a ser o ponto baixo do sítio que queremos ir ver. Mas o que não querem que saibamos é que na época baixa podemos fazer muitas coisas que a época alta não nos deixa fazer; poupamos mais e vemos mais. Até as estações do ano que agora se misturam umas com as outras, estão a conspirar para que arrisquemos o que antes parecia impossível. A época alta, é alta em tudo: em confusão, em preços, em mau atendimento, e em dores de cabeça. A praia de que mais gosto no Algarve é capaz de ser duas praias diferentes, consoante o mês em que a visito. Quando a visitei em Abril, não queria acreditar que aquele areal estava ali todo à minha espera, e que as ondas do mar rebentavam só para mim. Estaciona-se onde se quer, estende-se a toalha onde mais nos convém, e o tempo parece que se vai esticando para que não a deixemos nunca. Passamos o ano todo a trabalhar, para depois apontar as férias para onde nos vamos cansar mais. Andamos à procura de lugares com pouca gente nos meses em que toda a gente quer o mesmo, para no fim nos queixarmos da quantidade de gente que estava nos sítios que queríamos só para nós. Talvez seja esse o nosso destino, o de andar sempre em matilha, para nos sentirmos protegidos por escolher o que toda a gente também está a escolher. Sentimos que fazemos parte, porque se eles todos escolheram estar aqui ao mesmo tempo, então se calhar é porque alguma coisa fizemos bem. Mas uma vez por outra talvez valha a pena arriscar uma curva inesperada, e deixar que a matilha siga em frente. Os sítios que são visitados fora de época são os sítios como eles sempre foram antes de fazermos deles uma floresta de pessoas. Fujam, fujam enquanto podem e vejam lá se não vão descobrir que afinal estão espalhadas pelo ano pequenas bolsas de alegria que não sabíamos. Se trocarmos as voltas aos meses, vamos ver que há uns a quem ninguém liga nada e estão cheios de tudo. E nessa altura - quando olharmos à volta e só virmos o que lá estava antes do mundo todo se reunir à volta - podemos enfim respirar fundo por estarmos no sítio certo à hora certa. Mas não contem isto a ninguém, por favor. É um segredo que fica só nosso.



