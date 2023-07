Estar calado é fazer muito mais do que parece

CUSTA MUITO, às vezes até chega a doer no corpo, mas saber estar calado pode ser uma das maiores e mais incompreendidas virtudes dos nossos tempos. Numa altura em que ninguém equaciona sequer a hipótese de não arremessar uma opinião sobre tudo e sobre nada, conseguir respirar fundo e guardar os pensamentos só para quem os pede, pode ser um trunfo para o qual não há elogios que cheguem. Quem vê e não sabe pode até achar que quem escolhe não falar ou é porque não tem nada para dizer ou é porque é ignorante, mas isso é só a ansiedade dos que não sabem estar calados. Quem escolhe não falar está muitas vezes a avaliar até onde é que as pessoas que não se calam conseguem ir para mostrarem o que valem. Está a assistir a uma dança de verbalismos em que ouvir vale mais pontos do que abrir a boca. As conversas valem muito, não me entendam mal; mas saber quando estar calado no momento certo, é uma pedra semipreciosa.





Quando uma pessoa está atenta e calada a ouvir, quase que parece que não está a fazer nada. Mas está a fazer muito, está a dar espaço para que se chegue à conclusão de que quando não há nada para dizer, não há nada que valha a pena dizer. É o terror de estarmos calados que nos empurra para frases das quais nos podemos vir a arrepender durante muitos anos. Já há tanto ruído, tanta gente a dizer tanta coisa, todos os dias, a cada minuto. “Ontem o Luís estava muito calado, não achaste?”, como se houvesse uma balança que pesasse quão calado é que se está, como se estar calado fosse uma doença e não parar de falar fosse a cura.



Ouvir mais do que se fala é um acto de amor e generosidade. Guardam-se frases em prateleiras cá por dentro, que ajudam mais tarde a elaborar uma opinião sobre qualquer coisa que ainda está por vir. Embora estejamos constantemente a construir opiniões dentro da nossa cabeça, não quer dizer que as tenhamos de gritar ao mundo, como se ele não soubesse girar sem nós. Toda a gente tem coisas para dizer, agora só falta terem coisas para se calarem.



Não perdíamos nada enquanto humanidade se houvesse um subsídio para as pessoas serem incentivadas à difícil mas cada vez mais imprescindível arte de estarem caladas. É certo que o mundo avança de cada vez que há palestras sobre descobertas na medicina, ou quando se discutem outros assuntos relevantes para o saudável funcionamento do mundo; mas saber estar calado é uma tarefa hercúlea que não tem o justo reconhecimento que merece. Estamos tão empenhados em mostrar que sabemos dizer tudo sobre tudo, que nos esquecemos que é bem possível que as pessoas que estão a ouvir estejam ansiosas pelo momento em que finalmente nos calamos.







Juan Cavia











Já houve alturas em que eu teria sido mais sensato se não tivesse falado e tivesse tido a generosidade de aceitar as escolhas dos outros como aquilo que elas são: as escolhas dos outros. Em vez disso falei quando não devia, e fiz com que os outros se sentissem a falhar por essas escolhas não serem as mesmas que as minhas. Uma opinião pode ser fogo amigo, e embora achemos que aponta para o bem, pode falhar a mão e magoar onde já estava a nascer uma ferida. Quando damos uma opinião a alguém que não a pediu, estamos quase sempre a dizer a essa pessoa o que nós queríamos que ela fizesse. O que faríamos no lugar dela, e como resolveríamos uma situação parecida em que aquela pessoa não era ela, mas sim nós. Estamos a falar connosco. Um dia uma pessoa minha conhecida olhou para o livro que eu estava a ler e disse: “Já li, odiei. Estás a gostar?” E por acaso estava, mas fiquei tão irritado que aquilo me estragou o prazer de continuar a ler sem estar contaminado por aquela opinião que não foi pedida. Essa pessoa não aguentou que eu não fosse ela.

Estar calado é fazer muito mais do que parece. Somos todos frágeis, e só quando descobrimos isso é que finalmente baixamos a guarda e aceitamos que às vezes não dizer nada é o melhor que se pode fazer por alguém que não pediu conselhos.





Os introvertidos é que são espertos e ficam calados, mas nem assim deixam os desgraçados em paz. Querem vergá-los à força para que eles mudem e comecem a falar, como se não falar desse falta de ar a quem assiste. Querer pôr palavras na boca de quem prefere o silêncio, é querer pegar fogo a um dia de primavera. É querer que mais uma pessoa que estava tão bem calada, quebre essa barreira que a protege e comece a despejar som para o mundo. Já se fala tanto, e do que para aí se fala nem metade é para aproveitar.





É por isso que quanto mais ouço, mais vontade tenho de estar calado.





