Isto não é o que parece

Isto de não nos mentalizarmos que somos um País pobre é um problema que sai caro. Temos de estar sempre a lembrar tudo e todos que não somos o que parecemos, que não temos aquele dinheiro todo, que faz tudo parte de um plano para o qual não fomos convocados. A história repete-se vezes sem conta, e a nós, contribuintes, resta-nos atirar palavrões ao ar, dizer que isto assim não pode ser, e baixar a cabeça. Sabemos que não mandamos nada, e é essa a nossa sina. Não somos ricos para quem vive em Portugal, somos ricos para quem recebemos em Portugal. Pode parecer só um jogo de semântica, mas é a raiz de um mal antigo. É o nosso tipo de sangue, o nosso ADN, é uma cicatriz que vai lá estar sempre, na qual teimamos em dar um golpe cada vez mais fundo. Não aprendemos nada, seguimos em frente mesmo com toda a gente a gritar que vamos em sentido contrário. Não ouvimos, não cedemos, temos certezas de tudo, e dúvidas de nada. Visto de fora somos do tamanho de um país inteiro, mas de vez em quando vemos de perto e percebemos que as feridas estão todas por sarar, e que conseguimos ser os nossos maiores inimigos numa luta de nós contra nós, criada por nós. Somos ricos para todos menos para os portugueses; é o complexo do país pequeno que quer brincar aos grandes. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, diz-nos que as Jornadas da Juventude que receberão o Papa Francisco, serão "o maior evento das nossas vidas", e que o retorno será ainda maior do que o investimento. São apresentadas folhas de Excel que pretendem justificar a barbaridade de dinheiro que se vai gastar, e a maior ainda que se vai lucrar com isso. Mas não entendem de uma vez por todas uma coisa que já devíamos todos ter aprendido por esta altura: nunca seremos um País forte enquanto não percebemos que somos um País frágil. Nenhuma das pessoas que mora em situações precárias na cidade de Lisboa consegue olhar para estes números e imaginar uma casa onde os filhos possam ter uma vida feliz. Porque sabem que esse dinheiro que dizem que as Jornadas da Juventude trará de retorno à cidade não chegará às mãos deles, e muito menos às dos filhos. É o tal plano para o qual não fomos convocados, mas que nos dizem ser o melhor que temos em mãos.





Os números ajudam a perceber o dinheiro que outros países gastaram nas Jornadas da Juventude: o Brasil gastou 20 milhões, a Polónia gastou 48,5 milhões, e o Panamá 18 milhões. Já Portugal, espera-se que no total tenha uma despesa de 160 milhões de euros, repartindo a despesa entre Estado e a Igreja. Desses 160 milhões, 35 milhões (quase o dobro do total que o Brasil gastou) serão pagos pela Câmara Municipal de Lisboa.







Juan Cavia

Quando confrontado com esta realidade, Carlos Moedas reagiu com a pergunta: "Os portugueses querem ou não o Papa no maior evento de sempre em Lisboa?" É aquele tipo de pergunta para o qual é indiferente a nossa resposta. Lisboa é hoje uma cidade a rebentar, de braços abertos para quem chega e de costas para quem está. O "maior evento das nossas vidas" era descobrir que a cidade tinha 35 milhões de euros para gastar em tudo menos num evento. Somos um Estado laico que investe 5 milhões só num palco para um evento católico. Não imagino nada mais pequeno do que isso. O desespero de alguém a fazer contas ao mês espreitar as notícias e não perceber porque é que há dinheiro para tudo quando não há dinheiro para nada. Milhões e milhões que aparecem e que andávamos à procura há tantos anos. Onde é que estiveram este tempo todo? Dos 160 milhões, cerca de 80 milhões serão pagos pela Igreja. Ao fim deste tempo todos descobrimos que não era preciso rezar a Deus, bastava rezar ao cartão de crédito dele.Vendemos tudo, compramos tudo, fazemos saldos, fazemos o que for preciso para que gostem de nós, mostramos que somos o que quiserem que sejamos, nem que seja por uma semana. Viramos do avesso o que estava arrumado, varremos para debaixo do tapete o que faz muito barulho.Já não é questão de se reclamar com os políticos, é muito mais do que isso. É sermos portugueses em leasing, é Portugal transformar-se aos poucos num parque de diversões para o qual não conseguimos pagar o bilhete de entrada.Entretanto, Carlos Moedas já ordenou a revisão dos projectos das Jornadas da Juventude. Mas não o fez porque achou caro, fê-lo porque os portugueses descobriram e acharam caro.É como terminam sempre estas histórias: com muito espanto e vontade de resolver por parte de quem criou o problema. E com a frase do costume nestes casos: "Isto não é o que parece."E de facto não é o que parece, é bastante pior.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico