TPC da diocese do Porto

Embora me confesse ateu, confesso-me também um fã incondional da igreja, mas se calhar não é pelos mesmos motivos que os católicos. Sendo humorista, é impossível não agradecer tudo o que ela me tem oferecido ao longo dos anos. Suponho que seja isso que chamam “amor ao próximo”. Esta semana fui novamente presenteado com uma notícia que me faz, aos poucos, ser um católico ateu. Há uns tempos, se bem se lembram, o bispo Dom Manuel Linda, quando questionado sobre a obrigatoriedade ou não de denúncia dos casos de abuso na igreja, disse que não achava que o abuso de menores fosse um crime público. Há uma certa verdade no que ele disse, no sentido em que é um crime privado entre o padre e a criança. O que ele não equacionou é que as suas palavras estavam a ser ditas para um microfone, e que esse microfone estava ligado a uma câmara de filmar, e que essa câmara de filmar estava efectivamente a filmar. São estas modernices que fazem avançar o mundo, mas que fazem recuar o bispo. Vinte e três dias depois, num bonito acto de contrição absolutamente espontâneo e nada pressionado, publicou uma carta no site da diocese portuense, onde reconhece não ter sido feliz na expressão utilizada. É possível que não tenha sido feliz, embora tenha feito aquela primeira declaração com um sorriso palerma na cara. É até possível que continue a pensar da mesma maneira, mas que a reacção de tanta gente à barbaridade que disse o tenha feito mudar as suas palavras, mas não o que pensa. A diocese do Porto, depois das danças de salão de declarações do bispo Dom Manuel Linda, está agora a dar uma formação a padres sobre abuso sexual. Ora aqui está a medida que faltava para que tudo entre nos eixos de uma vez por todas. Andamos nós aqui feitos palermas a achar que já era uma coisa óbvia, e aprendemos através da igreja mais um valioso mandamento: os 10 mandamentos não chegam. O 11º mandamento deverá então dizer o seguinte: “Farás um curso de formação sobre abusos sexuais, para o caso de teres caído de cabeça num lance de escadas e não saberes que não deves abusar sexualmente de outras pessoas ou animais.” É um mandamento um bocadinho mais comprido do que os outros, mas às vezes tem de se explicar tudo muito bem e devagar, para não haver confusões.







Juan Cavia





Para que tudo fique esclarecido de uma vez por todas, e não haja mais equívocos, a diocese decidiu então proporcionar esta formação a padres sobre abuso sexual, para que eles aprendam de uma vez por todas o que podem ou não fazer quando estão na presença de um menor, ou mesmo de alguém mais crescido. Dos 300 padres da diocese do Porto, já participaram mais de 200, mas cheira-me que metade deles tenha lido “formação sobre abuso sexual” e tenha entendido outra coisa. Imagino que quando viram o panfleto a avisar sobre o curso, tenham mandado uma mensagem ao bispo a dizer: “Ah granda Linda, assim é que é, bela ideia, vamos lá aprender como é que o abuso se faz como deve ser, para não sermos apanhados como os outros palermas!”, e o Linda: “Não não, senhor padre, esta formação é precisamente para não se abusar sexualmente de ninguém, que eu também pensava que era uma coisa só entre nós, e depois quando disse em voz alta parece que não correu bem. Olhe que vai ser giro, venha porque vamos todos aprender coisas novas sobre onde é que não podemos pôr as mãos”, e o padre: “Ah…OK, deixe-me ver como está a minha agenda, que eu nesses dias se calhar tenho de ir rezar um terço a Badajoz.”





No meio disto tudo, fica um imenso cheiro a bafio de quem está a arredar móveis antigos e a passar um pano com cera, para que pareça que são novos. O facto de ter de haver uma iniciativa destas – para o qual foi estrategicamente convidada a imprensa de maneira a que o evento fosse amplamente divulgado – é claramente um sinal de que o mal não mudou de sítio, mudou só de roupa. Nas imagens transmitidas na televisão, vemos que Manuel Linda estava sentado na primeira fila do auditório, com um ar atento, enquanto ouvia uma senhora a falar com um Powerpoint atrás dela. Enquanto o bispo ouvia, anuia e mostrava um ar interessado, quanto mais não seja porque percebeu que aquelas câmaras de filmar que estavam a apontar para ele, depois vão transmitir o que filmaram na televisão. É a prova que já aprendeu qualquer coisa no curso anterior. Agora resta saber se neste curso consegue fazer os trabalhos de casa sem a ajuda dos mais novos.





